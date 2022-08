Instituto Onça Pintada, em Goiás, é multado após Ibama verificar dezenas de mortes de animais

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) multou o Instituto Onça Pintada (IOP) em R$ 452 mil. A punição se deu após 72 mortes de animais causados por supostas negligências e maus-tratos.

Os casos analisados aconteceram na sede da entidade, em Mineiros, no Sudoeste de Goiás. O Ibama solicitou a explicação dos óbitos, que foram três vezes maiores que o número de nascimentos dos últimos seis anos.

A entidade investiga o falecimento de macacos, onças-pintadas, tamanduás, lobos, cervos e pássaros. Em defesa, o instituto alegou que as mortes foram causados por ataques de outros animais, envenenamento e infestação de pulgas.

“Foi com surpresa que recebemos as aplicações de multas no mês de junho por um fiscal do Ibama, que nunca esteve presencialmente nas nossas instalações”, disse a entidade em nota.

Além da multa, o instituto também foi proibido de receber seres silvestres e expor a vida dos animais na internet.