Para quem tem bebê em casa sabe a dificuldade que é manter o ambiente seguro e confortável para os pequenos.

Isso porque, as crianças não sabem ao certo o que pode ou não fazer, o que é ou não perigoso e assim por diante.

Foi pensando nisso que trouxemos alguns itens que devem ficar longe do alcance das crianças. Veja!

6 itens proibidos que quem tem bebê em casa deve tomar muito cuidado:

1. Detergentes

Começando nossa lista, os detergentes e produtos químicos em geral devem ficar fora do campo de visão dos bebês.

Isso porque, esses produtos normalmente possuem embalagens muito coloridas e atrativas para os mais novos, o que os torna ainda mais perigosos.

2. Pilhas

As pilhas são extremamente perigosas, porque as crianças podem levá-las à boca, provocando engasgo ou intoxicação.

Isso porque, uma vez engolida, o líquido das pilhas é absorvido pelo organismo e causa graves ferimentos internos que podem até mesmo ser fatais.

3. Peças pequenas

Sem sombra de dúvidas, os objetos pequenos devem ficar longe do alcance dos pequenos, por exemplo, moedas ou similares, porque podem ser rapidamente engolidos.

Esses objetos podem causar engasgos fatais e muito sérios.

4. Louça antiga

Podem parecer inofensivas, mas as louças antigas podem ser perigosas, principalmente quando são aquecidas.

Isso porque, quando usadas para aquecer ou servir comida, podem provocar o consumo de chumbo pelo bebé, o que é extremamente prejudicial.

5. Carregadores

Se você costuma deixar os carregadores na tomada, mesmo depois de carregar o celular ou o computador, fique de olho!

Esse objeto na tomada pode ser muito atrativo para as crianças e se forem levados à boca, podem desencadear um grave acidente.

6. Fronhas

Por último, as fronhas das almofadas podem também ser perigosas, porque as crianças pequenas podem ficar presas na lateral do tecido, correndo o risco de sufocar. Prefira almofadas ou fronhas que não tenham este tipo de risco.

