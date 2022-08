Se existe um segredo que muitas mulheres tentam ao máximo esconder de todos, certamente é o de que algumas profissões predominantemente ocupadas por homens atraem e chamam mais atenção do que se imagina.

Nestas carreiras, o que mais se destaca no jogo de sedução não é nem o poder aquisitivo, mas sim o sex appeal que os trabalhadores exalam.

Acredite, a profissão certa pode ser o que é preciso para conquistar os olhares de diversas mulheres por aí, assim como os seus corações.

Afinal, algumas fazem parte até mesmo do sonho de “homem ideal”, principalmente aquelas que contam com os famosos e desejados uniformes.

Ficou curioso para saber quais são? Então fique de olho na lista que separamos.

6 profissões que mais têm homens que atraem e chamam atenção das mulheres

1. Bombeiro

Claro que para abrir a lista das profissões que mais têm homens e ganham o coração das mulheres, aquela que está constantemente nos sonhos delas não poderia deixar de ser a primeira.

Visto como um grande herói protetor, o bombeiro ainda conta com o charme extra de trabalhar uniformizado, o que é considerado sexy por muitas.

Além disso, a clássica imagem do homem saindo do meio do fogo, perpetuada pelos filmes hollywoodianos, é um outro ponto extra para a carreira.

2. Policial

Falando em uniforme, uma outra carreira que ganha o coração de muitas mulheres, é a de policial.

Vistos como fortes e espertos, a própria área de atuação passa a impressão de que ela pode confiar, pois estará sempre segura.

Por isso, e pela própria fantasia que a profissão gera, os policiais atraem, seduzem e são considerados verdadeiros “crushs“.

3. Soldado

A farda, olhar sério e o compromisso com a pátria são características que tornam os soldados tão atrativos na visão feminina.

Além disso, a profissão ainda passa uma ideia de poder irresistível.

4. Piloto

Predominantemente ocupada por homens, piloto é uma outra profissão que possui alto poder de conquista e sedução.

Para estes profissionais, os céus são apenas o início, não existindo limites para atiçar a atenção das mulheres e consequentemente, atraí-las.

5. Mecânico

Acredite se quiser, mas os mecânicos também possuem um forte poder de sedução que chama bastante atenção das mulheres.

A camisa aberta e as mãos sujas ainda são pontos fortes no quesito atração.

6. Pedreiro

Por último, mas não menos importante, os pedreiros também figuram na lista das profissões que mais chamam a atenção feminina.

Além da força e do foco dos trabalhadores, as mulheres ainda sentem uma maior confiança para construir o futuro ao lado destes homens.

