Assim como tudo a nossa volta enfrentou mudanças ao longo dos anos, as profissões também enfrentaram esse processo de adaptação.

Com isso, carreiras que antes não eram vistas como tão importantes, foram se tornando cada vez mais relevantes para a sociedade, alcançando assim maior reconhecimento.

Dentre as justificativas para que as profissões se valorizassem com o tempo, destaca-se o próprio crescimento das áreas.

Entretanto, é importante levar também em consideração as questões econômicas vividas pelo Brasil tempos antes, que influenciavam diretamente no mercado de trabalho.

Então, se você ficou curioso para saber quais são essas carreiras que estão sendo mais bem pagas atualmente, confira a lista que separamos.

6 profissões que dão mais dinheiro agora do que no passado

1. Enfermeiro (a)

A luta pelo reajuste salarial dos profissionais da enfermagem chegou até mesmo a se tornar motivo de grande polêmica nacional, chegando a uma solução no último mês de julho.

Em 2002, o piso dos enfermeiros (as) era de apenas R$ 1.477, mas mesmo se adaptando com o tempo, até 2021 ainda estava em R$ 2.959.

A maior conquista da classe com a luta por um salário mais justo, foi alcançar a base recém aprovada de R$ 4.700.

2. Professor (a)

Por vezes na história, os professores chegaram até mesmo a serem perseguidos por suposta “doutrinação” de seus alunos, antes que enfim pudessem ser valorizados e tivessem sua importância reconhecida.

Como uma das profissões que dão mais dinheiro agora do que no passado, os docentes contavam não muito tempo atrás, em 2012, com salários de R$ 1.451.

Já um pouco mais reconhecidos, o piso salarial atual dos professores passou para R$ 3.845.

3. Analista de mídias sociais

Uma das profissões que apresentou uma intensa mudança, causada principalmente pelo crescimento da própria área e das próprias tecnologias, foi a de analista de mídias sociais.

Para se ter uma ideia, em 2015, não muito longe daqui, a média salarial para os profissionais iniciantes que atuavam na carreira era de R$ 750.

Para a sorte dos trabalhadores, assim como vinho, a profissão ficou melhor com o tempo e hoje os salários podem superar R$ 9.283.

4. Analista de processamento de dados

É inegável dizer que ao longo dos anos, as áreas relacionadas à tecnologia enfrentaram um grande BOOM no mercado de trabalho.

Assim como tantas outras carreiras voltadas para esse ramo, analista de processamento de dados é uma das que foi beneficiada com o tempo.

Dependendo do nível de formação, em 2012, a média salarial estava em R$ 1.680. Por outro lado, agora o teto salarial é de R$ 14.328 e em alguns casos, o profissional pode atingir números até mesmo maiores.

5. Construção civil

Mostrando-se cada vez mais relevantes para a sociedade em si, os trabalhadores da construção civil foram aos poucos conquistando melhores pagamentos.

Em 2010, um construtor civil recebia em média cerca de R$ 1.425.

Já em 2022, esse salário apresentou uma melhora, alcançando o piso salarial estabelecido de R$ 3.208.

6. Pizzaiolo

Por fim, mas não por isso menos importante, temos o pizzaiolo, que sempre fez a alegria dos fãs de uma saborosa pizza.

Mesmo que a realidade econômica da época tenha sido bastante diferente da atual, os pizzaiolos recebiam em média o salário mínimo de apenas R$ 560.

Já em 2022, a média salarial nacional passou para R$ 1.467, podendo alcançar números maiores dependendo do local de trabalho.

