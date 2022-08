Com salários de até R$ 5.576,26, concurso público do Governo de Goiás tem banca definida

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) já tem banca definida para o concurso público do órgão.

A organização ficará por conta do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e o edital deve ser divulgado em breve.

Com 98 vagas, as oportunidades oferecidas são para os cargos de analista e técnico ambiental. Os salários iniciais são de R$ 4.020,09 a R$ 5.576,26.

As remunerações das funções citadas podem chegar a R$ 8.874,79 e R$ 12.310,19 ao final da carreira.

Neste ano, a Semad também abriu outro processo seletivo para a contratação de 41 servidores temporários.