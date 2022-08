Ônibus com estudantes universitários bate em carreta de milho em Itumbiara

Um ônibus escolar e uma carreta de milho colidiram lateralmente na noite desta segunda-feira (22) no município Itumbiara – localizado na região Sul de Goiás.

O ônibus realiza o trajeto todos os dias, por cerca de 60km, para transportar estudantes universitários de Bom Jesus de Goiás, distribuídos em diversas unidades de ensino em Itumbiara.

Ao todo, contavam 47 passageiros no ônibus. O motorista, que ficou preso nas ferragens, sofreu cortes no rosto e escoriações.

Do total, 17 estudantes se machucaram com estilhaços de vidro que explodiram com o impacto da batida ou pulando a janela de emergência.

O motorista da carreta que levava milho não se feriu. Parte da carga derramou na Rua Modesto de Carvalho, onde ocorreu a colisão.