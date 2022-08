O saque da cota do Programa de Integração Social (PIS) foi liberada para os trabalhadores que tiverem atuado profissionalmente com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988.

Segundo a Rádio Senado, aproximadamente R$ 25 bilhões estão aguardando resgate de mais de 10 milhões de brasileiros, na Caixa Econômica Federal.

Quantia a ser recebida da cota atrasada diz respeito as contribuições que ainda não foram sacadas do já extinto Fundo do PIS/Pasep, depositado pelos próprios empregadores aos funcionários que se formalizaram no mercado de trabalho até 1988.

O saque liberado para todos os trabalhadores cadastrados é relativamente novo, já que até 2019, podia ser realizado somente em alguns casos específicos.

De acordo com a Defensoria Pública da União (DPU), um plano de trabalho foi solicitado para a Caixa como uma maneira de incentivar o resgate do saldo e até mesmo informar os brasileiros de seus direitos.

Então, saiba como você pode descobrir se está ou não apto a sacar a cota do fundo.

PIS tem saque da cota liberado; consulte se você está apto para receber o benefício

Para os brasileiros que tiverem trabalhado com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988, a consulta do recebimento do benefício pode ser realizada de forma prática por meio do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Além disso, também é possível checar se está apto pelos canais de comunicação da Caixa, em qualquer unidade casas lotéricas, na própria agência bancária, assim como também por meio do internet banking.

Em caso de falecimento do titular, os herdeiros precisam comprovar o óbito, a dependência financeira, através de documentações específicas, e o vínculo familiar com o beneficiário falecido pessoalmente em alguma agência da instituição.

Como sacar a cota PIS?

A primeira forma de realizar o saque da cota PIS é por meio do aplicativo do FGTS. Nele, após realizar o cadastro, o beneficiário deverá clicar na opção “Meus Saques”, disponível na na parte inferior, seguida por “Outras Situações de Saque” e “PIS/Pasep: modalidade destinada ao trabalhador que possui cotas PIS/Pasep”.

Com um documento oficial com foto em mãos, o trabalhador também pode realizar a retirada do benefício Pessoalmente em uma casa lotérica, correspondente Caixa Aqui, ou em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

É importante ressaltar que aqueles que estão aptos ao recebimento da cota, podem realizar a retirada da quantia apenas até o dia 1º de junho de 2025, pois após o vencimento da data limite ele se tornará da União.

