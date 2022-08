É normal que devido às atividades do dia a dia, responder alguns contatos no celular podem ser algo difícil e até exaustivo. Embora seja algo complicado, é preciso ter cuidado com ações como essa. Pois existem coisas que acontecem quando você demora a responder uma mensagem no WhatsApp.

Se você tem o certo costume de ignorar algum contato, é muito provável que você tenha que lidar com algumas dores de cabeça quanto a isso.

Por isso, fique atento!

6 coisas que acontecem quando você demora a responder uma mensagem no WhatsApp

1.Você tende a receber menos mensagens

Por deixar as pessoas no vácuo durante um longo tempo, uma das coisas que pode acontecer é que as pessoas deixem de mandar mensagens para você.

Isso acontece porque elas pensam que já que você demora a responder, é melhor nem enviar o que se queria dizer.

2. Seus contatos podem ter uma ideia negativa sobre você

Quando você demora a responder uma mensagem no WhatsApp, alguns contatos passam a ter uma visão distorcida do que você realmente é.

Assim, ideias como “ela é esnobe” ou “ela se acha superior” podem ser um dos vários pensamentos que rondam a cabeça dessa pessoa.

3. Você pode receber mais ligações do que mensagens

Para tentar obter um retorno mais rápido, muitos optam por ligar para você para que, assim, consiga ter respostas mais rápidas.

Portanto, se isso te incomoda, tente conversar com as pessoas.

4. Seus contatos podem ficar mais ríspidos com você

Demorar para responder alguém também pode fazer com que as pessoas fiquem mais ríspidas com você. Por isso, tente não se ofender tanto, pois muitas vezes, tudo isso se trata de uma mágoa passageira.

5. Má fama no WhatsApp

Demorar a responder os contatos no WhatsApp pode fazer as pessoas espalharem certos rumores que, muitas vezes, não são verdadeiros.

Assim, você ficará com uma má fama entre os colegas, o que poderá prejudicar um pouco a sua imagem.

6. Irritabilidade

Por fim, uma outra coisa que pode acontecer ao demorar ao responder alguém é o estresse. Isso porque quando você não responde, os outros podem ficar com uma certa cobrança em cima de você e isso pode gerar uma certa estremecida na relação e no seu dia.

