Finalmente, uma nova funcionalidade trabalhada pelo WhatsApp promete acabar com as desculpas de quem esquece de responder mensagens

A partir de agora, a nova função no WhatsApp vai acabar com as desculpas de quem esquece de responder às mensagens.

O recurso é bastante útil para aqueles que recebem bastantes solicitações na plataforma e, por isso, se esquecem de responder as mensagens.

Por isso, se livre logo do problema e descubra qual é a nova função.

Chega nova função no WhatsApp que acaba com as desculpas de quem esquece de responder mensagens

Sempre em busca de novos meios para melhorar a experiência dos usuários com a plataforma, o WhatsApp anunciou que, a partir de agora, os portadores do iOS poderão utilizar um novo recurso para filtrar as mensagens não lidas.

A funcionalidade ainda está em fase de teste desde junho deste ano, mas já havia sido liberada na versão web (WhatsWeb).

Apesar de ainda não estar disponível, algumas novidades sobre a atualização já estão circulando nas redes sociais. Sabe-se que, até o momento, a ferramenta funcionará de maneira bastante simples.

Ao selecionar a opção, os usuários conseguirão visualizar no topo da lista, aquelas conversas que possuem novas mensagens e, dessa forma, respondê-las.

Conforme apurado pelo site XDA Developers, o filtro ficará ao lado da barra de pesquisa e, quando ativado, fará com que as conversas sem mensagens sumirem.

No entanto, para voltar a configuração normal, é necessário apenas que o usuário clique em “limpar filtro” e terá a conversa como antes.

Mesmo não tendo uma data oficial de lançamento, já dá pra ficar ansioso com a novidade, já que, assim, você conseguirá se livrar do problema de esquecer responder várias mensagens na plataforma.

