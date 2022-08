Mesmo com os mais belos destinos ao redor do mundo já traçados em mente para aquela primeira viagem internacional, às vezes só o que falta para realizar esse desejo é o poder aquisitivo, não é mesmo?

Afinal, para tirar esse sonho do papel é preciso levar em consideração os gastos com passagens, hospedagem, alimentação, assim como os próprios passeios.

No entanto, se por um lado existem países com um custo um pouco mais elevado para quem deseja visitá-los, por outro, existem outros um pouco mais em conta.

Praias paradisíacas, montanhas, pirâmides. Diversas são as opções de destinos mais econômicos para aproveitar aquele descanso merecido, enquanto conhece uma nova cultura.

Assim, se você pensa em realizar a primeira viagem internacional, mas teme acabar saindo no prejuízo, confira a lista que separamos com locais que cabem no orçamento.

6 destinos baratos para fazer a primeira viagem internacional que todo brasileiro pode conhecer

1. Tailândia

Considerada como uma cortina para um novo mundo, a Tailândia encanta os brasileiros com suas belezas e ampla diversidade cultural.

Além de ser um destino relativamente barato, o país do Sudoeste Asiático ainda garante um turbilhão de emoções para os visitantes.

2. Marrocos

Clássico cenário da novela brasileira O Clone, Marrocos é um destino que se destaca pelas tradições, cores, sabores e riquezas.

Com uma gastronomia “de comer rezando”, o país do Norte da África conquista os turistas pelo estômago e pelas mais diversas belezas que só a região oferece.

3. Egito

Principalmente para os mais aventureiros e apaixonados por passeios históricos, o Egito é o local perfeito para aquela sonhada primeira viagem internacional.

O país que liga o nordeste da África ao Oriente Médio impressiona não somente com as mais distintas pirâmides, contando também com belíssimas praias paradisíacas e cidades de tirar o fôlego.

4. Turquia

A Turquia se estende do leste da Europa ao Oeste da Ásia e encanta com as conexões culturais mantidas com os antigos impérios grego, persa, romano, bizantino e otomano.

Dentre os destinos queridinhos do local se destacam a Capadócia, com os mais belos passeios de balão, e Istambul, que de tão bela parece até ter saído de um filme.

5. Colômbia

Busca por um destino mais próximo, localizado na América Latina? Então a Colômbia pode ser a sua viagem dos sonhos!

Com diversos pontos imperdíveis para se conhecer, o país encanta com a variedade de belezas que vão desde praias caribenhas paradisíacas, até ruínas arqueológicas.

6. Argentina

Por último, mas nem por isso menos importante, a Argentina é mais um local que compõe a lista de destinos encantadores e econômicos.

Além da vasta cultura, mais diversas belezas e uma culinária impecável, o país ainda é super receptivo com os turistas brasileiros.

