Os anos 2000 marcaram uma geração inteira, porque foi exatamente a época em que houve um grande crescimento da cultura pop, do cinema e novos estilos de moda, desprendendo totalmente os costumes das décadas anteriores. Bom, para quem for dessa época vai se lembrar bem das tendências, como as tatuagens que fizeram sucesso no passado. E é bem disso que vamos falar hoje!

6 tatuagens que fizeram sucesso no passado e hoje quase ninguém faz:

1. Lacinho nada sexy

Começando nossa lista, aqui temos o lacinho da coxa que milhares de mulheres tatuaram há alguns anos.

A intenção dessa tatuagem é parecer aquelas ligas de rendas que acompanham conjuntos de lingerie.

2. Bigode sem explicação

Realmente: esse bigode não tinha nenhuma explicação!

No entanto, isso não impediu que essa pequena figura virasse uma febre entre os jovens dos anos 2000.

3. Estrelas para todo lado

Era muito comum há anos atrás as pessoas tatuarem estrelas por todo corpo, desde ombros, atrás da orelha até aos pés.

4. Símbolo do infinito para tudo

Ninguém sabe o vírus que contaminou os jovens dos anos 2000 para amarem tanto o símbolo do infinito, a ponto de registrarem até na pele.

Bom, mas o que vale é que o símbolo do infinito, também conhecido como oito deitado, representa o conceito do que seria a eternidade, como algo que não tem um começo nem fim.

5. Livres como gaivotas

Outra coisa que não tem muita explicação era o interesse incessante em registrar gaivotas na pele.

Essa imagem deixa a mensagem de liberdade, em que a pessoa consegue voar diante das correntes da vida e continuar serena.

6. Carpe diem na moda

Por último, outra coisa que caiu no gosto dos jovens há uns anos foi o conceito de carpe diem.

Carpe Diem indica que o presente deve ser aproveitado antes que seja tarde. A frase é um convite a todos para aproveitarem o tempo presente, de forma intensa sem preocupar-se com o dia de amanhã, o futuro.

