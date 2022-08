Avó cigana e a paixão por viajar: um pouco mais sobre Cíntia Dias, candidata do PSOL ao Governo de Goiás

Cíntia Dias (PSOL) é formada em Ciências Sociais e foi na faculdade que entrou em contato com as suas origens. Por meio de um trabalho acadêmico, a candidata ao Governo de Goiás descobriu que a avó paterna era cigana.

Na pesquisa, ficou claro que parte da história da família havia sido omitida por causa do preconceito. Um dos resquícios destas raízes é a paixão por viajar. Nas redes sociais, ela compartilha experiências vividas em novas culturas, com destaque para praias, cachoeiras e gastronomia.

Apesar das andanças, a comida predileta de Cíntia, que já disputou uma vaga na Câmara de Vereadores de Goiânia em 2020, é de Goiás: pamonha de sal com queijo. O amor pelo prato só não é maior que pelos cães – ela chegou a ter três cachorros, mas hoje vive apenas com Anita Garibaldi, uma cadela da raça akita inu.

A candidata é fã do trabalho da pintora mexicana e ícone feminista nas artes, Frida Kahlo. Além de várias menções à figura, no perfil de Cíntia também há registros de quando ela adotou o visual de Frida, com direito ao clássico penteado e ‘monocelha’.

Presença confirmada

Cíntia Dias é um dos candidatos que marcarão presença no primeiro debate entre os postulantes ao Governo de Goiás, realizado pelo Portal 6 e UOL.

O evento será realizado na próxima quinta-feira (25), às 20h30, com transmissão pelas redes sociais a nível local e nacional.