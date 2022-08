Os beneficiários do Auxílio Brasil devem começar a receber o pagamento de mais uma parcela de R$ 600 do Governo Federal a partir do dia 19 de setembro.

Programa social é voltado para oferecer um amparo financeiro para milhares de famílias brasileiras que vivem em situação de extrema pobreza, ou pobreza.

Valores devem começar a ser debitados a partir do dia 19 até 30 de setembro, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Então, se você ainda não sabe se vai receber o benefício, fique de olho em como realizar a consulta.

Setembro tem novo pagamento do auxílio de R$ 600; consulte pelo CPF se você vai receber

Apenas informando o CPF, é possível consultar a situação em que está o seu pagamento do Auxílio Brasil pela central de atendimento da Caixa Econômica Federal, por meio do número 111, ou a partir do número 121, pelo Ministério da Cidadania.

Na ligação telefônica, após comprovar a identidade, o responsável familiar deverá informar ao atendente qual o programa social ao qual está cadastrado e a consulta será realizada.

Além disso, também é possível verificar o pagamento do benefício por meio do próprio aplicativo do Auxílio Brasil, disponível para dispositivos com sistema Android e iOS, assim como pelo app Caixa Tem.

Nas plataformas digitais, para realizar a consulta basta realizar o login utilizando o CPF e a senha anteriormente cadastrada.

Calendário de pagamento de setembro

Nas modalidades poupança social digital, conta corrente de depósito à vista ou conta contábil, o pagamento dos R$ 600 referentes ao Auxílio Brasil será depositado em uma das contas do beneficiário.

Assim, se não houver adiantamento, as parcelas começarão a ser debitadas a partir do dia 19 seguindo a ordem já habitual com base no último número do NIS.

Confira as datas:

Dia 19 – Final Nº 1;

Dia 20 – Final Nº 2;

Dia 21 – Final Nº 3;

Dia 22 – Final Nº 4;

Dia 23 – Final Nº 5;

Dia 26 – Final Nº 6;

Dia 28 – Final Nº 7;

Dia 29 – Final Nº 9;

Dia 30 – Final Nº 0.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!