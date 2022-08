Você está procurando nomes com significados diferentes, que vão fazer seu filho se destacar na chamada da escola e ser o diferentão da turma?

Pois bem, aqui está a lista perfeita para você e que acima de tudo trata-se de termos que possuem uma força sobrenatural!

6 nomes com significados diferentes, mas que carregam uma força incrível:

1. Ravi

Começando nossa lista, aqui está um nome para os pais que gostam de dizer que seus filhos são seu sol.

Isso porque, de origem sânscrita muito, muito antiga, Ravi significa simplesmente “o Sol”. Lindo, não é mesmo?

2. Teodora

Seguido disso, temos esse nome que é um derivado de Teodoro e pode vir acompanhado de firulas, como TH, em Theodora.

Do grego Theodoros, Teodora quer dizer “presente, dádiva de Deus”.

3. Rudá

Dentro do grupo dos nomes masculinos, temos o Rudá, muito forte e difícil de se encontrar.

Rudá é o nome que recebe Afrodite e Vênus na cultura tupi. Significa, portanto, amor. Não é maravilhoso?

4. Geórgia

Cai entre nós: esse é mais um nome que não se usa muito na praça!

Mas ele tem associação com uma profissão e significa “a que trabalha na terra”, “agricultora”.

5. Acsa

Acredite, existem menos de duas mil Acsas registradas no Brasil, o que o torna um nome muito raro no país.

O nome bíblico tem origem hebraica e pode significar coisas diferentes “pulseira para tornozelo”, “a adornada” ou ainda “rompendo o véu”.

6. Félix

Por último, temos aqui mais um nome forte e muito raro, isso porque não se vê tantas pessoas com essa denominação por todos os cantos. Não é mesmo?

Félix é a versão original do nome com origem no latim Felício, bastante comum em países ingleses, o nome quer dizer “feliz”, “sortudo”, “bem sucedido” e “bem-aventurado”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias!