Donos fecham distribuidora sem prestar socorro após tiros de revólver no local

Uma pessoa não identificada foi morta a disparos de arma de fogo em uma distribuidora de bebidas, localizada as margens da Rodovia 0-40, em Aparecida de Goiânia. O homicídio aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira (25).

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM), foi acionada por uma testemunha que viu dois indivíduos chegar em uma motocicleta e concluir o crime.

Segundo relatos, a vítima estava em uma mesa na companhia de amigos, quando os autores se aproximaram. Eles desceram do veículo, enquanto um pedia uma bebida, o outro efetuou os disparos.

Ao todo, foram cerca de cinco tiros, sendo a maior parte deles, na cabeça. Depois da ação, os responsáveis foram embora do local.

O crime aconteceu fora do horário permitido para o funcionamento do estabelecimento, de acordo com a lei 792/88 do código de posturas.

De acordo com a PM, os proprietários fecharam as portas imediatamente, sem acionar o socorro. O caso será investigado pela Polícia Civil.