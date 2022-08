Não é novidade para ninguém que o WhatsApp tem apostado cada vez mais em atualizações para melhorar a experiência dos usuários com a plataforma. Contudo, uma nova função no WhatsApp está prestes a trazer um recurso que vai fazer as pessoas pensarem duas vezes antes de enviar fotos uma para as outras.

Agora, uma simples fotografia vai gerar dúvidas se realmente vale a pena ser enviada para algum outro contato, pois, se a resposta for sim, a ação pode ter consequências severas para o autor da mensagem.

Por isso, tenha cuidado a partir de agora com o tipo de imagem que decidir enviar para certos conhecidos na plataforma.

Nova função no WhatsApp vai fazer as pessoas pensarem duas vezes antes de enviar fotos uma para as outras

No intuito de dar mais privacidade para os usuários no WhatsApp, um novo recurso que está sendo instaurado pelo aplicativo irá permitir que certos conteúdos sejam evitados de serem ‘capturados’ por outros.

Ou seja, a partir de agora, tirar um print de alguma foto durante um bate-papo pode ser uma tarefa impossível de ser concluída, em caso de ativação dessa função, e aqueles que desejam registrar o momento por tempo indeterminado serão barrados de executar a ação.

Até o momento, sabe-se que a novidade será válida apenas para fotos e vídeos que somem após serem enviados (visualização única). Atualmente, após o envio de alguma mídia, o usuário ainda pode capturar alguns conteúdos após o envio.

Contudo, com a nova alteração, fazer isso não será mais possível na vida de muitos destinatários.

Conforme apurado pelo site WABetaInfo, a atualização ainda emitirá um comunicado para aqueles que estão recebendo a imagem dizendo ser impossível fazer capturas de tela do conteúdo.

Se ainda ocorrer uma tentativa, a imagem será bloqueada no mesmo momento para o destinatário.

Apesar de ainda não ter uma data oficial para o lançamento, a novidade está sendo liberada aos poucos pelo WhatsApp e, em breve, estará disponível para todos os usuários do aplicativo.

