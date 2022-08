Fluminense x Palmeiras: Onde assistir, escalações e arbitragem

Válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Palmeiras entram em campo na noite deste sábado (27), no Maracanã. Saiba onde assistir o Fluminense x Palmeiras.

A partida será transmitida ao vivo para todo o Brasil pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Palmeiras entram em campo na noite deste sábado (27), no Maracanã (RJ). Saiba onde assistir Fluminense x Palmeiras, jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

Líder da competição, o alviverde vem descansado para o jogo. Eliminado da Copa do Brasil, a equipe teve uma semana de treinamentos livres.

Da última vez que entrou em campo, o Palmeiras empatou em 1×1 contra o Flamengo, jogando em casa, no Allianz Parque.

Por outro lado, o Fluminense não teve o mesmo benefício do adversário. Ainda vivo na Copa do Brasil, a equipe comandada por Fernando Diniz entrou em campo na quarta-feira (24), tendo empatado em 2×2 contra o Corinthians.

Como vem o Palmeiras?

Líder do Brasileirão, com 49 pontos, o Palmeiras deve ir a campo com força máxima. O único desfalque segue sendo o volante Jailson, lesionado.

Assim sendo, a tendência é que o técnico Abel Ferreira repita a escalação que empatou com o Flamengo no último domingo (21).

O provável Palmeiras que vai a campo tem a seguinte formação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Como vem o Fluminense?

Na vice-liderança do Brasileirão, com 41 pontos, o Fluminense vem a campo para tentar reduzir a desvantagem na tabela para o Palmeiras.

Para a partida, Fernando Diniz terá os desfalques de Alan, que está em transição do departamento médico e Luan Freitas, que se recupera de cirurgia.

Deste modo, a tendência é que o técnico mande a campo o mesmo time que empatou com o Corinthians pela Copa do Brasil.

O provável Fluminense tem a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato, Matheus Martins e Ganso; Arias e Cano

Ficha Técnica:

Fluminense x Palmeiras – 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h30

Transmissão: Premiere

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato, Matheus Martins e Ganso; Arias e Cano

Técnico: Fernando Diniz

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony

Técnico: Abel Ferreira

