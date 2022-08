Influencer dá diagnóstico “polêmico” para comportamento das mulheres no trânsito de Anápolis

O influenciador digital anapolino Vinicius Bueno, de 25 anos, deu uma declaração polêmica a respeito do comportamento feminino no trânsito, nesta segunda-feira (22), para os quase 11 mil seguidores do Instagram.

A observação realizada pelo jovem foi feita enquanto ele estava ao volante tentando se livrar de um congestionamento para retornar para casa.

Logo após anunciar que o assunto seria polêmico, o influenciador afirma que, pouco antes, duas motoristas mulheres não o deixaram passar. Ele só conseguiu a concessão da “gentileza” por um homem.

Ele alegou que está não é a primeira vez que tem essa percepção do comportamento feminino no trânsito anapolino.

“Uma coisa que eu percebi já tem bastante tempo, as mulheres não são gentis no trânsito”, afirmou.

Aumentando ainda mais a polêmica, Vinicius aponta que as motoristas pedem gentileza, mas não retribuem em situações como a que ele estava passando.

“Elas pedem gentileza no trânsito, mas elas em si, nessas situações em si, não são. Talvez eu esteja errado, ou não, porque eu tenho observado já tem um tempão”, disse.