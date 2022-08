Projeto em Anápolis dá oportunidade de alfabetização a idosos carentes

Criada a partir da percepção de uma dificuldade frequente em pessoas idosas na época das eleições, a Associação Mãos e Sonhos Rosa Teixeira, de Anápolis, dá oportunidade para que o público mais carente da melhor idade possa se alfabetizar.

As aulas do projeto são gratuitas e estão marcadas para retornar no sábado (27), no câmpus do Instituto Federal de Goiás (IFG), a partir das 14h, após terem ficado suspensas por um tempo devido à pandemia da Covid-19.

A alfabetização é voltada para os sêniores que nunca tiveram estudo, ou que tiveram por pouco tempo e não possuem o conhecimento suficiente.

Ao Portal 6, a idealizadora da associação, Tarcilla Suzy, revelou que tudo começou há quatro anos atrás, tendo origem na percepção que ela tinha quando os idosos iam assinar o caderno de presença nas eleições.

“O projeto começou há 04 anos. Eu sempre trabalhei em época de eleição como mesária e via a dificuldade dos idosos na hora de assinar o caderno. Aí eu conheci um professor que escreveu o projeto pra mim. Eu consegui na época 20 idosos e comecei a ensinar eles”, contou.

Do que se iniciou apenas com 20 alunos, rapidamente teve um crescimento surpreendente e se tornaram 120, em 2020, quando a pandemia fez com que as aulas precisassem ser suspensas.

Além de ofertar aulas gratuitas para os sêniores carentes, a Associação Mãos e Sonhos Rosa Teixeira também oferece cestas básicas para o público atendido.