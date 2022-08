Sicredi Celeiro Centro Oeste chega à Piracanjuba (GO)

Contribuindo com a meta global do Sicredi, de aumentar sua presença física não só nas capitais, mas também no interior do Brasil, a Sicredi Celeiro Centro Oeste segue abrindo novas unidades. Neste processo de expansão, um novo escritório de negócios será inaugurado na cidade de Piracanjuba (GO) no dia 30 de agosto, a partir das 8 horas da manhã.

O marco para o início desse trabalho já tem endereço certo. O escritório de negócios ficará localizado na Rua José Alves Ferreira quadra 25, lote 02, terceiro andar sala 05. A intenção é levar à população da cidade e região mais opções em serviços financeiros, sendo alternativa àqueles que desejam fugir da bancarização e buscam um atendimento mais humanizado, próximo e justo.

A solenidade de lançamento contará com café da manhã para autoridades locais, presidentes de entidades de classe, além da comunidade e associados da região que já conhecem os diferenciais dos serviços financeiros da cooperativa de crédito. O presidente da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jaime Antônio Rohr, reforça que a equipe já está completa e a postos para trazer todas as vantagens do cooperativismo à região.

“Mesmo nessa fase, quando atuamos com o escritório de negócios, o associado já consegue realizar todos os serviços financeiros conosco, experimentando os benefícios de participar das decisões da cooperativa. São 12 profissionais que se dedicam a um atendimento de qualidade, focado no crescimento do associado e nas oportunidades de mercado para fomentar ainda mais a região”, afirma.

Como explica Lucas Tenório, gerente da Sicredi Celeiro Centro Oeste na cidade, a expectativa para a inauguração é grande, tendo em vista o potencial econômico da cidade. “Piracanjuba está em pleno crescimento econômico e principalmente no Agronegócio. Temos um grande desafio pela frente para agregar soluções e serviços para todos os segmentos da cidade, empresas, produtores rurais e para a população em geral”, diz.

Reforçando um trabalho pautado em vantagens para o associado, a Sicredi Celeiro Centro Oeste hoje está presente em cidades estratégicas para o setor industrial, de comércio e agronegócio no Centro-Oeste.

Em Goiás, os destaques são as cidades de Anápolis, Ceres e Rialma, Chapadão do Céu, Goianésia, Inhumas, Itaberaí, Mineiros, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Uruaçu e mais recentemente, Piracanjuba. Já no Mato Grosso do Sul, a cooperativa está presente em São Gabriel do Oeste, Coxim, Sonora, Chapadão do Sul, Cassilândia, Costa Rica, Paraíso das Águas, Rio Verde de Mato Grosso, Inocência, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

Serviço

Sicredi – Inauguração do escritório de negócios em Piracanjuba (GO)

Data: terça-feira, 30 de agosto

Horário: 8 horas

Local: Rua José Alves Ferreira quadra 25, lote 02, terceiro andar sala 05