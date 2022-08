Agentes encontram túnel construído para fuga em massa de presos na CPP

Agentes prisionais encontraram nesta sexta-feira (26), durante revista estrutural, um túnel sob celas na Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia.

O caminho para fuga de detentos foi construído no Bloco 01, no interior da cela 08.

Os servidores, na revista, encontraram terra molhada, típica de escavação. Depois disso, a cela foi isolada e os sedimentos foram retirados para verificação.

Havia sob a terra compactada um recorte quadrangular, como uma tampa de 1 metro quadrado, no concreto do chão da cela. Quando retiraram-na, os agentes encontraram o túnel que leva direto à parte externa do bloco.

Ele estava cheio de sacos de terra compactada, numa tentativa de dificultar a fiscalização, uma vez que os detritos eram colocados dentro de sacos de lençóis e roupas e entulhados no túnel em vez de descartados no esgoto.

Os presos da cela 08 foram isolados e encaminhados à autoridade policial.