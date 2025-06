Garotinha viraliza após convidar prefeito de Aparecida de Goiânia para aniversário: “todo mundo pode ir”

Nos comentários, internautas cobraram que Leandro Vilela compareça ao evento

Davi Galvão - 17 de junho de 2025

Pedido feito ao prefeito por garotinha de Cmei viralizou nas redes sociais. (Foto: Redes Sociais)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), publicou nas redes sociais um encontro fofo e inusitado ao visitar um dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) da cidade.

No vídeo, gravado na sala de aula de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), a equipe da gestão municipal recebeu uma oferta tentadora de uma criancinha eloquente e de grande coração.

“O meu aniversário vai ser de Elza e eu quero convidar você também, todo mundo pode ir na minha festa de aniversário“, convidou a pequena.

A garotinha ainda foi além, contando as maiores fofocas da família para a equipe da gestão municipal, especificamente o causo da “tia Maria Fernanda”, que lhe recusou dar um chiclete.

As falas da criança renderam até mesmo uma brincadeira por parte do prefeito, que na legenda do vídeo questionou onde estava a mãe dela, para que pudesse cobrar o convite de forma oficial.

“Cadê a mãe dessa mini querida pra me lembrar o dia do aniversário dela, porque eu fui convidado e preciso ir”, escreveu.

Nos comentários, os internautas acharam bastante graça da situação e até mesmo a tia da garota apareceu para se defender.

“Ana Laura para de falar mal de mim!” e “A titia te ama e te dá chiclete sim”, disse.

“Linda demais, não esquece que agora tem que ir no aniversário”, lembrou outra usuária.

