Mais um caso: agiota se passava por falso policial para intimidar vítimas em Goiás

Recentemente, outro jovem foi preso por se passar por PM para conseguir refeições de graça e conquistar mulheres

Davi Galvão - 17 de junho de 2025

Suspeito se passava por policial civil para intimidar devedores, afirma PC (Foto: Divugação/PCDF)

Um homem, de 40 anos, foi preso em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, suspeito de comandar um esquema de agiotagem e fingir ser um policial civil para intimidar e cobrar devedores.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ele utilizava essa tática para convencer os “clientes” a aceitarem empréstimos com juros abusivos.

Durante o cumprimento do mandado, na última sexta-feira (13), os investigadores encontraram dois simulacros de arma de fogo, munições calibre .38, uma camisa com o brasão da PCDF e a inscrição “16ª DP”, além de uma carteira com uma falsa identidade funcional. Também foram apreendidos cadernos e pastas com registros detalhados dos empréstimos.

As vítimas relataram que, em caso de atraso nos pagamentos, o suspeito enviava vídeos fazendo ameaças enquanto manuseava armas e usava uniforme da PC.

Os valores eram depositados em contas da companheira dele, que admitiu que os celulares usados para os contatos estavam no nome dela e que também organizava os registros dos empréstimos.

O suspeito foi autuado em flagrante por extorsão, agiotagem e posse irregular de munição. A investigação segue em andamento para identificar outras vítimas e possíveis cúmplices.

Em tempo

O caso do “policial agiota” também não é o primeiro episódio na história recente de Goiás de criminosos se passando por agentes da Lei.

Ainda em maio, um jovem de 27 anos foi preso em Goiânia por se passar por um Policial Militar (PM) nas redes sociais.

Outras forças de segurança, como as Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Comando de Operações de Divisas (COD) e Companhia de Policiamento Especializado (CPE) também faziam parte da lista de instituições as quais ele alegava fazer parte.

Em audiência, ele confessou que utilizava os uniformes para conseguir refeições de graça e para conquistar mulheres – como divulgado pelo portal Parque Amazônia Notícias.

