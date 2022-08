Família de criança autista denuncia que foi expulsa de parque aquático por levar lanche para o filho

Uma família de uma criança autista denunciou nas redes sociais ter sido expulsa do parque aquático Águas Correntes Park, localizado em Cidade Ocidental, município goiano no Entorno do Distrito Federal, por ter levado o lanche para o filho.

Os pais, Caroline Cavalcante, 41, e Bruno Augusto, 35, são moradores da Asa Norte, em Brasília, e buscavam uma opção de passeio que tivesse acessibilidade para atender ao pequeno Dani.

Por ter seletividade alimentar severa e por isso ter uma dieta restrita, o casal precisou levar o lanche especial do filho para o parque e foi aí que começou o problema.

No post realizado pelo perfil do Instagram, a mãe revelou que a entrada com a comida já havia sido previamente aprovada logo que entraram no local, após ela apresentar a documentação que comprova que o garotinho é uma criança autista e possui o direito de contar com um suporte para as necessidades dele.

Todavia, Caroline afirmou que mesmo havendo a aprovação anterior, a situação que causou todo o constrangimento à família ocorreu logo que foram “convidados a se retirar”, sem que houvesse qualquer tentativa de conversa antes.

“Por falta total de conhecimento e alinhamento de comunicação entre todos do time do Águas Correntes Parque, acarretou em nosso convite para nos retirarmos do espaço”, escreveu na rede social.

“Não havendo se quer tentativa de mediação por parte de gestores para corrigir o mal estar causado , a polícia não tomou providência alguma no local e somente nos recomendou fazermos uma ocorrência e até pra receber nosso dinheiro de volta na saída, tivemos que comprovar como entramos no parque”, completou.

Em vídeo a genitora ainda relatou que desde a entrada deles no local, um segurança estava seguindo eles, até que em um dado momento, outros se juntaram para solicitar que saíssem de lá.

Indignada, a mãe expos que precisou tirar o filho a força, estragando um momento que para ele era de diversão, por conta da ação tomada pelo parque aquático.

“Me exponho aqui com toda a indignação de uma mãe que teve que sair puxando seu filho de um momento super alegre e sem entender nada do que estava acontecendo, diante da total incompetência e ignorância dos outros que não entendem que no mundo existem diferenças que precisam ser abraçadas pra que nos sintamos iguais”, enfatizou.

Após toda a repercussão que o caso teve nas redes sociais com o desabafo realizado por Caroline Cavalcante, o clube Águas Correntes Park se manifestou pelo perfil oficial do Instagram por meio de uma nota.

No anúncio o estabelecimento informa que a situação relatada pela mãe está sendo apurada para que as medidas necessárias possam ser tomadas.

Além disso, o clube apontou que “repudiamos qualquer ato discriminatório e que estamos empenhados em corrigir possível falhas e prestar o melhor atendimento possível”.