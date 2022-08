Um homem de 39 anos foi morto após ter a residência invadida neste sábado (27), em Itumbiara, na região Sul de Goiás. O enteado da vítima é apontado como o principal suspeito de cometer o crime.

O Portal 6 apurou que a companheira da vítima é ex-mulher do homem que teria baleado o atual marido. Ela afirma que esta não foi a primeira vez que houve uma tentativa de homicídio por parte dele. Em outra ocasião, o enteado do esposo tentou feri-lo com uma faca. O casal chegou a prestar depoimento à Polícia Civil sobre a tentativa 02 dias antes do ataque que resultou em morte.

A mulher relatou, ainda, que um homem encapuzado adentrou sorrateiramente o imóvel e que só se deu conta da presença do autor no momento em que ele efetuou disparos contra o marido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve na residência para recolher o corpo.

A irmã da vítima esteve na casa durante o registro da ocorrência e chegou a ameaçar a cunhada de morte, culpando-a pela morte do irmão. A mulher foi repreendida pelos agentes que estavam no local.

Todos os amigos e familiares da vítima ouvidos pelos policiais apontam o enteado como o possível autor do crime. A Polícia Civil constatou que há várias câmeras de segurança na rua da casa, que devem auxiliar na investigação.