Novas vagas para trabalhar no censo são abertas pelo IBGE em Goiás

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com vagas abertas para novos recenseadores, agentes censionatários e supervisores. As oportunidades são para atuar no Censo Demográfico de 2022 em todos os municípios de Goiás.

Os interessados em participar da seleção devem se cadastrar pelo site do IBGE até o dia 29 de agosto. A seleção será feita por análise de títulos, de acordo com a formação acadêmica dos candidatos.

Para o cargo de recenseador, que tem como principal função entrevistar os moradores para coletar as informações, a remuneração é de acordo com a produtividade. Os escolhidos para essa ocupação devem ter um contrato de até três meses.

O agente censitário municipal, que gerencia o trabalho do posto de coleta, e o supervisor, que é o orientador dos recenseadores, tem um salário fixo. Eles podem ganhar, respectivamente, R$ 2.100 e R$ 1.700, além de serem contratados por cinco meses com possibilidade de renovação.

A jornada de trabalho do coletor de dados em campo é de no mínimo 25 horas semanais, além da participação obrigatória nos treinamentos oferecidos. Os demais cargos devem cumprir a carga horaria tradicional, de 40.

Para mais informações sobre os requisitos exigidos e inscrição, acesse o edital disponível no site da instituição.