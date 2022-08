Professora está sendo investigada após pedir que estudantes levassem amostra de sêmen para escola

Uma professora de biologia está sendo investigada e gerando muita revolta após fazer um pedido bastante atípico em sala de aula, para os alunos do ensino médio. O caso aconteceu em Santa Cruz, na Bolívia.

De acordo com as autoridades bolivianas, a professora teria solicitado aos menores que levassem amostra do próprio sêmen para a próxima aula, para que as alunas ‘cheirassem’ o material.

A razão pelo pedido, segundo a professora, seria apenas para mostrar às estudantes e assim evitar uma possível gravidez indesejada. A profissional ainda assegurou que o pedido foi exclusivo para aqueles que fossem “sexualmente ativos”.

As investigações apontaram que o caso teria acontecido há três meses. No entanto, ganhou repercussão na última quarta-feira (24), depois que um pai de aluno levou a denúncia adiante.

Agora, o Ministério Público boliviano segue com a apuração da acusação de corrupção de menores.

“No momento estamos vendo a entrevista psicológica dos alunos do ensino médio de Minério. Com o que vai acontecer na entrevista psicológica, vamos tomar medidas”, disse Carlos Oporto, que é diretor da Força Especial de Combate à Violência do país.