Anapolinos divergem sobre relacionamento de casal com quase 30 anos de diferença de idade

A história do casal anapolino, Ana Paula Assunção, de 27 anos, e Wellington Candido Luiz, de 56, está dando o que falar nas redes sociais devido a diferença de quase 30 anos de idade entre eles.

A publicação sobre o amor dos pombinhos, no sábado (27), dividiu a opinião dos internautas, recebendo tanto apoio ao amor dos dois, como até mesmo insinuações.

Com quase 111 mil reproduções e diversas manifestações, é possível encontrar por um lado pessoas que insinuam que o relacionamento do casal é construído apenas por interesse.

Dentre as vários comentários, existem aqueles que fazem afirmações como “o amo$ é lindo”, “o que o dinheiro não faz?”, “deve ter dindim, né?” e “amor à primeira vista ou no cartão?”.

Por outro lado dos comentários com insinuações, existem aqueles carinhosos apoiando o amor de Ana Paula e Wellington, enxergando que a diferença de idade não é um empecilho.

“Só quem convive com esse casal sabe o quanto são apaixonados um pelo outro”, “além do que os olhos veem”, “que lindooooo”, “viva o amor”, “o importante é ser feliz”, e “quando é amor nada mais importa”, estão entre as diversas manifestações de apoio.

Isso sem contar que alguns anapolinos também decidiram dividir as próprias histórias de amor, também com uma diferença semelhante de idade.

“22 anos de diferença de idade e 10 anos juntos. E somos muito felizes. E agora com um filho lindooo”, comentou uma seguidora.

“Tenho 35 e namoro meu amor de 70”, compartilhou outra seguidora nos comentários da publicação.