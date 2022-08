Deborah Secco diz não se orgulhar de traições do passado e rebate críticas

A atriz Deborah Secco, 42, abriu o jogo sobre polêmicas de seu passado e disse não se orgulhar das traições que cometeu. Em entrevista ao programa Júlia, da emissora portuguesa SIC, ela contou que já foi traída e que traiu para sair da “relação tóxica”.

“Não me orgulho disso, mas aconteceu. Não lido bem com a mentira. Infelizmente, tive relacionamentos sem verdade, em que fui traída e para sair dessa relação tóxica, traía também porque precisava me apaixonar”, disse. “Não tinha maturidade, conhecimento suficiente.”

A artista ainda rebateu críticas que recebeu sobre suas atitudes. “Não preciso mentir para me sentir amada. A sociedade é ainda muito hipócrita. Julgam os outros, enquanto fazem escondido. Eu sou de verdade”, completou.

“A vida é muito curta para que a gente não seja de verdade”, disse ainda. Atualmente, ela é casada com o jogador de futebol Hugo Moura, os dois estão juntos desde 2015 e são pais de Maria Flor, 6. Secco está passando uma temporada em Lisboa, Portugal.