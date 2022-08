Descubra o verdadeiro significado do emoji de fantasminha no WhatsApp

Apesar de ser uma das plataformas mais utilizadas do Brasil, a verdadeira função de algumas funcionalidades presentes no WhatsApp seguem sendo desconhecidas por muitos. Como é o caso do emoji de fantasminha.

Mesmo conhecido e utilizado por usuários de todo o mundo, a figura pode conter um significado diferente do que a grande maioria das pessoas imaginam.

E é dessa maneira que alguns internautas acabam utilizando o emoji em contextos divergentes ao que, na verdade, seria o ideal.

Afinal, qual o significado do emoji de fantasminha ?

Esteticamente, o caractere é representado com a língua para fora, os braços para cima e um manto branco. Todavia, mesmo se tratando de um fantasma, a aparência representa algo alegre e divertido.

Assim, o emoji exprime a ideia de assustar ou aterrorizar alguém, mas de uma forma amigável, sem ter relação com algo macabro.

Sendo assim, o usuário pode utilizar a figurinha do WhatsApp para brincar com amigos, colegas e familiares de forma divertida, simples e amigável.

Além disso, como os braços do caractere são mostrados de forma levantada, o que simboliza algo leve, a pessoa pode utilizar o emoji de fantasminha em eventos animados, como o Halloween ou Dia de Finados.

Frases como: ” Estou muito feliz em ir comemorar o Halloween com os meus amigos ” ou “Você quase me assustou”, são alguns exemplos ideais para simular o uso da figurinha na plataforma.

A aparência brincalhona do emoji de fantasminha é capaz de inseri-lo em diferentes comentários, situações e respostas.

Não se deixe enganar apenas pela capa branca e os olhos pretos, pois o verdadeiro significado do item o torna um caractere adaptável nas conversas mais simples e engraçadas.

Além do WhatsApp, o emoji pode ser encontrado em diferentes plataformas tais como: Facebook, Messenger, Instagram e até mesmo no Tik Tok.

A figurinha também está disponível nas plataformas do sistema operacional Apple iOS, Google Android, Samsung, Gmail.

