Mãe dá chineladas na cara de diretora da creche do filho em Goiânia

Uma mulher é suspeita de dar duas chineladas na cara de uma diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jardim Primavera, em Goiânia. O filho da mulher estuda no local e as agressões teriam começado após a educadora não permitir que a criança ficasse dentro de sala de aula por apresentar febre – conforme os protocolos sanitários da Secretaria Municipal de Educação (SME) contra a Covid-19. O caso aconteceu nesta segunda-feira (29).

Mãe e diretora foram para na Delegacia Civil. Conforme a educadora, a mãe teria insistido para que o filho ficasse na creche mesmo após a orientação para que ele retornasse para casa.

No vídeo, é possível observar que a mãe do aluno pega o chinelo que estava calçada e corre em direção à diretora – momento em que percebe que estava sendo filmada.

Um homem tenta separar a briga, mas a mãe volta a agredir a professora. Além disso, a mulher ameaça a diretora de morte.

Em nota ao G1, a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia diz que:

A Rede Municipal de Ensino trabalha de forma permanente com uma política de cultura de paz e repudia qualquer situação de violência, seja contra servidores públicos ou estudantes.

– Ao tomar conhecimento do episódio, a SME Goiânia enviou imediatamente uma equipe de apoio técnico e pedagógico ao CMEI Jardim Primavera.

– Além disso, a pasta acionou uma equipe de mediação de conflitos para estabelecer diálogo e apoiar a direção da unidade educacional, que procurou o 22º Distrito Policial para registrar um boletim de ocorrência.

– O caso aconteceu nesta segunda-feira (29/8) após uma auxiliar de atividades educativas constatar alteração na temperatura e orientar a mãe a levar o filho matriculado no Cmei à uma unidade de saúde.