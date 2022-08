Vereador de cidade goiana é submetido a cirurgia depois de grave acidente

O vereador de Morrinhos, cidade da região Sul de Goiás, Héliton Ávila, de 38 anos, precisou passar por uma cirurgia neste domingo (28), depois de sofrer um acidente na zona rural do município.

Nenê, como é conhecido, se recupera bem depois da intervenção, segundo nota da Câmara Municipal. “A cirurgia foi muito bem sucedida e Nenê passa bem”, descreve.

O vereador foi socorrido ainda na madrugada e levado para o Hospital de Urgências de Goiás (HUGO).

No local, o parlamentar chegou com fratura nas costelas e lesão no pulmão.

No comunicado, a Câmara detalha ainda que Nenê está consciente e se lembra do acidente.