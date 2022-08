Aeroporto de Goiânia ganha mais um destino para praia com voo sem escala

A Companhia Aérea Azul lança mais uma novidade para os passageiros que utilizam o Aeroporto Santa Genoveva como ponto de embarque ou desembarque A partir do dia 10 de novembro, a empresa inicia as operações de voos diretos, ou seja, sem escala ou conexão entre Vitória (ES) e Goiânia (GO). Serão três voos semanais.

Os voos partirão da capital capixaba às quintas, sextas e domingos às 23h55, com previsão de chegada em Goiânia às 01h55.

Já no sentido contrário, os voos sairão da capital goiana às segundas, sextas e sábados às 03h, pousando no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles às 05h.

Os novos voos vão incrementar a malha aérea da capital goiana da companhia – que atualmente já conta com uma média de 13 voos diários conectando com sete cidades brasileiras: Porto Seguro, Cuiabá, Palmas, Recife, Rio de Janeiro (Santos Dumont) e Campinas (Viracopos).

Os voos serão operados com a aeronave Embraer E1, com capacidade para 118 passageiros.