Azul já vende passagens com voo direto de Goiânia para cidade com praia

Os goianos que gostam de curtir uma praia nos dias de folga já podem comemorar, pois a companhia aérea Azul já está vendendo passagens com voo direto de Goiânia para Florianópolis.

Serão três itinerários semanais, com capacidade para 118 passageiros, irão ligar as capitais de Santa Catarina e Goiás a partir do dia 10 de novembro, mas as reservas já podem ser feitas.

A partir de Goiânia, os voos saem às segundas, sextas e sábados, às 03h10, com previsão de chegada à capital catarinense às 05h10.

Os dias para a volta são os mesmos, mas os horários são diferentes. A decolagem será às 23h55, com chegada às 01h55.

Segundo a Azul, a nova rota irá beneficiar tanto os viajantes que seguem para o destino a lazer quanto para aqueles que viajam a trabalho.