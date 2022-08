Azul aponta os melhores lugares que os turistas devem conhecer em Goiânia

No coração do Brasil, Goiânia é uma cidade que não possui mar, como outras atrações turísticas no país, mas nem por isso deixa de ser atraente para aqueles que desejam visitá-la.

Uma das empresas aéreas que mais investem em rotas que contemplam a capital goiana como partida ou destino, a Azul apontou os melhores lugares para conhecer.

Eleita a cidade mais verde do Brasil pelo Summit, maior evento de mobilidade urbana do Brasil, Goiânia possui diversos parques para passeios ao ar livre. Alguns lembrados pela companhia foram o Vaca Brava, Flamboyant e Areião.

Caso o contato com a natureza não seja a escolha, existem destinos para quem aprecia a cultura, como a Praça Cívica e os Centros Culturais Oscar Niemeyer, Cora Coralina e Martim Cererê.

A Azul já anunciou a criação de novas rotas para os turistas que desejam conhecer a capital, com voos saindo de Florianópolis (SC) e Vitória (ES).