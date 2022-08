É mais fácil e mais barato alugar jatinho do que helicóptero em Goiânia

Enquanto há facilidade no aluguel de jatos em Goiânia, o fretamento de helicópteros requer um pouco mais de paciência dos interessados em bancar este luxo ou necessidade. O estado, que possui a quarta maior frota de aeronaves de aviação geral do país e é o terceiro com mais bases de manutenção para estes veículos, tem poucas ofertas deste tipo de serviço.

O Portal 6 entrou em contato com seis empresas que prestam serviços de táxi aéreo. Cinco delas informam não realizar o aluguel no estado. As companhias argumentam que não há demanda em Goiás e que este tipo de aeronave é mais visada em cidades do litoral.

A sexta empresa oferta aluguel para rotas mais longas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Uma viagem para esta última cidade custa, no caso de uma aeronave inteira, que comporta até seis pessoas, R$ 191, 1 mil. O valor pode variar de acordo com o modelo e destino. Para trajetos mais curtos, como Brasília (DF), o recurso aparece indisponível.

Ainda é possível fretar por meio de donos de helicópteros que têm disponibilizado os veículos aéreos para o aluguel. Um piloto ouvido pela reportagem conta que, em Goiânia, o serviço está saindo, em média, R$ 4,2 mil por hora. A aeronave em questão transporta até três passageiros e é necessário fazer o pedido com 25h de antecedência.

Normalmente, o preço do aluguel inclui a taxa do heliponto onde o helicóptero vai pousar. Porém, o profissional aconselha confirmar com a companhia que intermediará a transação.