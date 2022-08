Museu da Imagem e do Som oferece exposição gratuita em Goiânia

O Museu da Imagem e do Som (Mis), localizado no Setor Central, recebe as exposições “Luiz Pucci: É favor me olhar com cuidado” e “Mulheres: Identidade e resistência”.

A visitação é gratuita e pode ser realizada de segunda a sexta, das 09h às 17hrs, até o dia 30 de setembro.

O evento mostrará fotos com diferentes temáticas e tem como objetivo incentivar os debates e as reflexões sobre a produção de retratos goianos e brasileiros.

Além das imagens, os visitantes poderão conferir o lançamento de um documentário sobre os fotógrafos lambe-lambe de Goiânia, juntamente com um catálogo a respeito do tema.

Ambos os trabalhos são coordenados pela professora da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Ana Rita Vidica.