Manter uma relação séria por muitos anos está longe de ser uma missão fácil, pelo contrário, fazer um casamento durar é uma das tarefas mais difíceis.

Mas calma, não vai desanimando. Apesar de difícil, vale muito a pena e existem alguns pequenos truques para auxiliar nesse objetivo.

Primeiramente, é preciso ter a noção de que ninguém é igual a ninguém. Logo, terão inúmeras discussões e divergências de ideias.

Logo, você ou ele precisarão ceder algumas vezes para haver um bom equilíbrio. Lembre-se: relacionamento é uma busca constante pelo equilíbrio, para que nenhum dos dois saia em desvantagem ou chateado.

Confira algumas frases que separamos que podem ser usadas como uma arma secreta. Na hora mais pesada da relação, é só colocá-las na mesa, e claro, cumprir o que disser. Veja!

6 frases que devem sempre ser ditas para fazer o casamento durar

1. Eu te aceito com todos os seus defeitos

Essa é mais do que especial. Se disse e colocar em prática essa fala, com certeza seu casamento vai durar para a vida toda.

Isso porque todos têm defeitos. A grande questão é: você suporta esses defeitos? O amor que sente é maior e supera tudo isso? Se a resposta for sim, então diga e cumpra isso.

Vale ressaltar que mudanças são sempre bem vindas. Aquela história de “eu nasci assim, vou morrer assim” é super retrógrada. É sempre bom estimular o parceiro ou parceira a evoluir.

Mas nunca, em hipótese alguma, tente mudar a essência da pessoa amada! Afinal, você conheceu ela daquela maneira.

2. Nosso amor é mais forte que isso

Dizer isso após uma briga pode facilmente amolecer o coração da pessoa que está ao seu lado. Se o sentimento e vínculo que criaram são superiores às discussões e desentendimentos, diga isso à ela.

Vocês poderão sentar e conversar melhor sobre tudo que tem machucado e chegar em alguma conclusão.

E lembre: nunca deixe de dizer que a ama, se for realmente apaixonado. Apesar de soar repetitivo, a linguagem do amor de afirmação é extremamente importante em relacionamentos duradouros.

3. Não vou desistir de nós dois

Se você quiser confirmar à parceira ou ao parceiro que a relação de vocês dois será eterna, reforce que, da sua parte, não existem pretensões algumas de desistência.

Destaque que você pretende permanecer apesar dos maremotos. Lembre a pessoa que o mar está com ondas fortíssimas, mas uma hora a tempestade alivia, a calmaria volta aos poucos.

4. Você é perfeita para mim

Daquele jeitinho, com todas as características ímpares, as manias e gostos, diga à pessoa que você é completamente apaixonado por aquele combo.

Com isso, a relação de vocês só se fortalecerá cada vez mais. As inseguranças e ciúmes começarão a ser mínimos, afinal, ela confiará de olhos fechados em você.

Mas ei! Não é só pra dizer da boca para fora não! Trate de cumprir o que disser!

5. Eu te escolheria todos os dias

Mesmo depois de cinco anos ou dez após dizer o sim no altar, diga a ela que você ainda sim diria o ‘sim’ todos os dias e que nunca se arrependeu da escolha.

Isso deixará ela ainda mais apaixonada por você, acredite!

6. Estar ao seu lado é o que me faz feliz

Independente das escolhas, profissões, objetivos e discussões, estar ao lado daquela pessoa te faz o ser humano mais feliz do mundo? Se sim, nunca deixe de dizer isso à ela.

Se não, o que está fazendo casado ainda? É preciso ser encantado com a presença da pessoa para que esta relação perdure por toda a vida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!