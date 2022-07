Apesar de ser importante, apenas o amor não é o bastante para fazer com que uma união dure para sempre. Demonstrações de carinho e afeto são ações essenciais para os casais que estão unidos há anos.

Somente a manifestação de atos amorosos faz com que as relações se tornem duradouras sem que haja um desgaste ao longo do tempo ou eventuais frustrações.

Pensando nisso, veja as táticas carinhosas que o Portal 6 coletou para os casais que buscam fazer da união algo eterno.

6 demonstrações de carinho que apenas os casais que vão durar para sempre têm

1.Deixam pequenas surpresas

Presentear a pessoa amada fora de datas comemorativas, é uma boa forma de demonstrar o carinho pelo cônjuge e que muitos casais fazem.

Objetos simples como flores, camisetas, perfumes e bombons são capazes de alegrar o dia do parceiro e fortalecer a relação.

2. Falam palavras de afeto

“Eu te amo”, “Como foi seu dia?” e “Me avisa quando chegar” podem parecer frases clichês, mas fazem total diferença na relação.

Demonstrar o que se sente por meio de palavras é crucial para aqueles que pretendem ficar juntos para sempre. Apesar de parecer difícil para algumas pessoas, é extremamente necessário.

3. Abusam do contato físico

Mostrar o sentimento por meio de afeto é, sem dúvida, algo essencial em relacionamentos intermináveis.

Sentir carinho por meio de cafunés, abraços e beijos faz com que o outro se sinta amado e cuidado. É um gesto gratuito, mas de valor indescritível.

Afinal, é necessário tratar o outro como gostaria de ser tratado.

4. Deixam bilhetes românticos

Casais que vão ficar juntos para sempre também usam e abusam dos bilhetes românticos. Cartas deixadas em bolsos de roupas, travesseiros e nas mesas, são táticas que só os apaixonados de verdade fazem.

Às vezes, uma simples frase como “Você não sai da minha cabeça e do meu coração”, pode fazer maravilhas na relação.

5. Se atentam aos detalhes

Outra atitude que demonstra bastante carinho, é se atentar aos detalhes. Cônjuges bastante observadores às preferências do parceiro, mostram o quanto você se importa com o outro.

Por isso, acabam tendo relações sólidas e que dificilmente chegam ao fim.

6. Buscam sair da rotina

Normalmente quando se está em um relacionamento há muito tempo, é normal que a rotina acabe afetando o dia a dia do casal.

No entanto, aqueles que realmente buscam construir uma relação duradoura, acabam fugindo da mesmice e, dessa forma, trazem novas emoções para a vida a dois.

Seja uma saída ao parque ou ao cinema, a quebra da rotina é capaz de reacender a chama e animar o casal.

