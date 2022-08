Algumas pessoas descrevem a inteligência como a capacidade de absorver conhecimento e colocá-lo em prática, de fato é isso, não é mesmo?

Mas a real é que lado a lado a esse conceito, há muitas características que fazem uma pessoa ser inteligente pelo modo que ela leva a vida e não por descobertas científicas. Acompanhe!

6 traços de inteligência que você pode ter e ainda não percebeu

1. Curiosidade

Uma pessoa genuinamente curiosa é também um alguém sábio, já que sente a necessidade de conhecer coisas novas e entende que todo conhecimento é pouco.

Ter esse traço significa que você é humilde a ponto de se permitir entrar em contato com novas informações, te fazendo alguém inteligente.

2. Consegue se adaptar

Se você é um camaleão, que consegue se adaptar a qualquer ambiente para estabelecer um bom convívio, acredite: você é inteligente!

Essa característica facilmente pode ser confundida com a falsidade, já que dá entender que a pessoa muda de personalidade.

Mas a real é que essa é a capacidade de fazer ajustes em seu eu, modo de falar e vestir para gerar influências em qualquer espaço.

3. Tolerância

Pessoas inteligentes também são bastantes tolerantes, ou seja, estão sempre com a mente aberta para ouvir e entender outras opiniões e situações.

Essa característica permite a essas pessoas dar atenção aos iniciantes e amadores, buscando aprender sempre, sem agir com preconceitos.

4. Empatia

Ao lado da tolerância, a empatia também é um grande traço já que as pessoas inteligentes conseguem ter sensibilidade às experiências dos outros.

Aqui acaba sendo uma cacreteisita mais ligada ao emocional, permitindo a essas pessoas serem bons conselheiros e amigos racionais.

5. Auteriedade

Pessoas inteligentes possuem alta capacidade de autocontrole e autoconsciência de seus limites, gatilhos, medos e vontades.

Isso permite a essas pessoas saber exatamente o que fazer diante de qualquer desafio ou adversidade.

6. Amor próprio

Por último, pessoas sábias sabem amar sua companhia, chegando a ser até um pouco individualistas.

Curiosamente, uma pesquisa de 2016 publicada no British Journal of Psychology sugere que pessoas mais inteligentes tendem a obter menos satisfação do que a maioria das pessoas ao socializar-se com amigos.

