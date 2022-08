Bailarinas do Couto Magalhães brilham e são campeãs nacionais em São Paulo

Um grupo de bailarinas, alunas do Colégio Couto Magalhães, em Anápolis, ficou em primeiro lugar em um concurso nacional, em Campos do Jordão (SP). A competição aconteceu entre os dias 25 e 28 de agosto.

A equipe é composta por jovens entre 10 a 18 anos. As meninas entraram na disputa na categoria infanto-juvenil, modalidade Jazz do ‘XXIX New Fest Dance’, que é um dos mais importantes do país.

O grupo concorreu com alunas de academias profissionais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina.

Em maio deste ano, a equipe se classificou para a competição nacional em uma seletiva que aconteceu em Caldas Novas. De acordo com a professora das jovens, Flavia Leite, elas não foram apenas para conhecer, uma vez que o estilo estudado por elas é escolar, uma modalidade diferente.

“Nós fomos para adquirir experiência porque nós somos dança escolar, que não tem técnica. A gente não trabalha com performance, a gente trabalha com movimentos de expressão corporal, que é muito mais simples”, disse.

Mesmo com as limitações, a professora conta que já havia observado potencial nas meninas e sabia que elas poderiam se desenvolver mais. Para ganhar a competição nacional, elas ensaiaram todos os dias, de segunda a sexta-feira.

“Era um trabalho que elas não estavam acostumadas, porque dança escolar é muito mais tranquilo. Só que eu tinha o apoio dos pais, eles me ajudaram muito, me incentivaram, então eu me senti a vontade de fazer todo esse preparo”, explicou.

Os jurados que avaliaram as jovens eram nomes de grande peso para o mundo da dança nacional e internacional. Flávia frisa que o próximo passo será usar as críticas recebidos pelos técnicos, corrigir e voltar as competições no próximo ano. “Foi muito importante para as meninas entenderem que elas podem”, ressaltou.

Preocupação

Quando a classificação para o concurso nacional aconteceu, a felicidade foi grande, mas também a preocupação, afinal, a competição aconteceria em uma cidade turística e o custo seria alto.

A treinadora, Flávia, afirma que elas se empenharam em realizar bingos, bazar e diversas outras ações para a arrecadação o dinheiro necessário. Além disso, a instituição em que as meninas estudam também colaborou.