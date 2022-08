Goiás Fashion Week perde patrocinador após filho de Bolsonaro ser confirmado no evento

Evento de moda que será realizado de 20 a 24 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, o Goiás Fashion Week (GFW), perdeu o patrocínio da tabacaria Pamonha Doce.

Em comunicado nas redes sociais, a empresa afirmou que a decisão foi tomada após a informação de que um integrante da família Bolsonaro estaria presente no evento.

Ao Portal 6, Matheus França, proprietário da Pamonha Doce, confirmou que a presença era de Jair Renan, filho do presidente.

“A gente já estava desconfortável pelo fato da própria organização estar fazendo postagens compartilhadas com podcasts relacionados a pessoa do Renan Bolsonaro. Nada foi avisado para a gente, foi informado uma proposta cultural que envolvia skate, rap, shows, moda e nada de envolvimento de políticos, nem de figuras políticas como o Renan”, explicou.

Segundo Matheus, Jair Renan marcou presença no evento de pré-lançamento do Goiás Fashion Week, realizado nesta terça-feira (30).

“Quando chegamos no pré-lançamento do evento, ele estava em um camarote só para ele, sendo bajulado por todos do evento, enaltecido, tirando fotos, como se fosse um popstar, convidado especial. Hoje pela manhã eu fui pedir esclarecimento da organização e me explicaram que ele é agenciado pela agência do Fashion Week, como influencer”.

Após a descoberta envolvendo o filho 04 de Bolsonaro, a marca optou por retirar o patrocínio por não compactuar com os ideais defendidos pelo presidente e familiares.

“A gente não compactua com nenhum ideal bolsonarista ou algo próximo. A gente quer ficar longe de qualquer coisa relacionado a isso, até porque nosso público é jovem, é voltado para a liberdade, democracia, direitos iguais, com qualquer tipo de preconceito, então seria muito incoerente a gente estar dividindo espaço e imagem com esse tipo de pessoa”.

Confira o comunicado da marca: