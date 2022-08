O relógio batia quase meia-noite da terça-feira (30) quando um jovem casal ouviu um barulho que vinha do lado de fora da casa, como se alguém estivesse mexendo no portão. O local, Rua Quintino Bocaiúva, no Bairro Vila Borges, em Rio Verde, Sudoeste do estado.

Ao ouvir o barulho, o jovem de 20 anos foi conferir o que estaria ocorrendo. Neste momento, percebeu que uma pessoa já teria arrombado a estrutura. Em ato contínuo, sacou um revólver atirou diversas vezes e fugiu do local a pé.

No desespero, a mulher do rapaz, de 18 anos, acionou o pai – que levou a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde.

Na unidade de saúde, foi constatado que ele foi ferido no crânio, pescoço, tórax e costas e que o quadro clínico é gravíssimo. Na residência, policiais encontraram uma pequena porção de entorpecentes, semelhante a cocaína.