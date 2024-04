Jovem atira contra família após disputa por ponto de venda de doces em Rio Verde

Casal estava acompanhado do filho de 1 ano de idade e foi levado às pressas para unidade de saúde

Maria Luiza Valeriano - 13 de abril de 2024

Esposa do suspeito confirmou a autoria (Foto: Reprodução)

A Vila Rosalina, em Rio Verde, foi palco de um ataque a tiros contra uma família na madrugada deste sábado (13). Por volta da 1h, um casal, acompanhado do filho de apenas 1 ano, foi alvejado dentro de um carro.

O jovem, de 19 anos, que dirigia o carro, foi atingido pelos disparos, levando o veículo a parar no meio da via. Junto a ele, estava a esposa, de 32 anos, que também foi alvejada por tiros. A criança, por sua vez, escapou das balas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou a mulher estirada no chão ao lado do carro enquanto o jovem estava caído dentro do veículo. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Urgências (HMU).

As vítimas foram capazes de identificar o suposto autor dos disparos, sendo um jovem de 26 anos, residente nas proximidades do local do crime.

Na casa, a Polícia Militar (PM) encontrou três crianças e a esposa que, ao ser questionada, confirmou que o marido havia realizado os disparos, mas afirmou desconhecer para onde ele havia fugido.

Segundo ela, o conflito entre as partes tinha origem em uma disputa pelo ponto de vende de doces. Antes da tentativa de homicídio, as partes teriam brigado em outras duas ocasiões no mesmo dia.

Câmeras de segurança teriam registrado o ataque e as imagens serão analisadas pela Polícia Civil (PC).