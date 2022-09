Você sabe o que é NoFap September? Conheça o desafio de um mês que acontece todo ano

A chegada do mês de setembro marca o início do desafio “NoFap September”, que busca evitar a prática de masturbação e consumo de pornografia, durante 30 dias.

Existem versões divergentes de como e quando a campanha começou, mas fato é que ela tomou conta das redes sociais. O termo é a junção das palavras “no”, não em inglês e “fap”, gíria referente ao ato de se amar sexualmente.

Além de coibir a masturbação, o objetivo do desafio é conscientizar principalmente os adolescentes e pessoas no início da vida adulta sobre os riscos da atividade.

Dentre os malefícios causados pelo ato, estão a dificuldade de socialização, podendo afetar no âmbito pessoal, profissional e amoroso.

Apesar de ter início no mês de setembro, por conta do “Setembro Amarelo”, a adesão não precisa ser necessariamente feita no 1º dia do mês. A ideia é de que seja completado um ciclo de 30 dias sem masturbação e consumo de pornografia.