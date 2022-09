Você passa suas roupas? Não vamos te julgar se você disser que não, já que essa é uma tarefa trabalhosa e muito delicada, já que existem tecidos que não podem ser passados com o ferro.

E foi pensando nesses tecidos que hoje trouxemos uma lista para você salvar e ter mais atenção na hora de executar essa atividade.

6 itens proibidos que jamais devem ser passados com o ferro:

1. Viscose

Começando nossa lista, as roupas com tecidos sintéticos, como a viscose, precisam de muito cuidado na hora de passar.

Isso porque a viscose é um tecido com baixa resistência à luz ultravioleta e ao calor, por isso quando a esses fatores, os tecidos mais claros podem amarelar e as estampas podem desbotar com mais facilidade.

2. Lã

As roupas de lã definitivamente não precisam ser passadas, porque quando lavadas e secas da forma correta, elas já ficam bem lisas e podem ser usadas logo após a secagem.

Mas para aqueles que insistem em passar, saiba que quando ela entra em contato com o ferro diretamente, o tecido enrijece e queima.

3. Poliéster

As peças de poliéster não retém água, por isso, secam com mais rapidez e ainda apresentam menor amarrotamento, garantindo um aspecto mais liso às peças.

É por isso que não é necessário passar as peças, mas caso você queira, tome cuidado e faça isso em temperatura baixa porque elas são mais sensíveis ao calor, podendo ser queimadas.

4. Nylon

As roupas de nylon são tecidos muitíssimos delicados e também não precisam ser passados, já que não ficam amassados.

Por mais que não seja necessário e você ainda queira isso, a recomendação é colocar um pano entre a peça e o ferro de passar.

5. Elastano

Evite passar roupas de elastano, além de não amarrotarem, essas peças são sensíveis ao calor. Se necessário mesmo assim, passe a peça pelo avesso, sem vapor e em temperatura mínima.

6. Seda

Por último, tecidos finos como a seda devem ficar longe do calor do ferro já que facilmente podem ser queimados.

Mas caso você insista nisso, o tecido deve ser passado do avesso e com o ferro mais frio, para evitar que rasguem ou fiquem danificados.

