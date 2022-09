Homem volta de viagem em Anápolis e descobre que ex-mulher levou tudo

Um morador de Anápolis viajou por 29 dias e, quando voltou, encontrou a casa vazia. O homem se deparou com a situação nesta quinta-feira (31) e precisou solicitar a Polícia Militar (PM).

O Portal 6 apurou que, além dos móveis e eletrônicos, uma motocicleta de propriedade da vítima também foi levada.

Para o morador, um vizinho afirmou que viu um caminhão de mudanças em frente à residência no período em que ele estava fora.

Antes de viajar, a ex-esposa do homem e a filha também moravam na casa, mas ele não tem notícias sobre as duas a 20 dias. De acordo com o pai da mulher, elas teriam ido para Tocantins.

Outro vizinho disse que teria visto a antiga companheira do morador saindo da residência com cadeiras na mão, mas que, segundo ele, não havia caminhão.

Na casa não há sinais de arrombamento e alguns itens também foram deixados. O caso será investigado pela Polícia Civil.