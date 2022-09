Presidente de petrolífera da Rússia morre após cair da janela de hospital em Moscou

Ravil Maganov, presidente do conselho de administração da Lukoil, gigante de petróleo da Rússia que se manifestou contra a invasão da Ucrânia, morreu nesta quinta-feira (31) após cair da janela do sexto andar de um hospital em Moscou, informaram as agências de notícias estatais RIA Novosti e Tass. De acordo com pessoas ouvidas pelos veículos, o executivo teria morrido por suicício.

Na noite de quinta, a petroleira confirmou a morte do executivo, mas disse que foi em decorrência de uma “grave doença”, sem revelar mais detalhes. A polícia ainda não se pronunciou sobre a morte.A segunda maior empresa de petróleo da Rússia chamou atenção no início de março após ser uma das poucas grandes empresas do país a se manifestar contra a ofensiva na Ucrânia. Em comunicado divulgado pelo conselho de administração, o grupo pediu uma resolução rápida para o conflito, expressando “sincera empatia por todas as vítimas afetadas pela tragédia”.

Maganov trabalhava na Lukoil desde 1993, logo após o início da empresa, e supervisionou seu refino, produção e exploração, tornando-se presidente do conselho em 2020.

No fim de abril deste ano, o milionário Vaguit Alekperov, renunciou à presidência do grupo. Uma semana antes, ele havia sido incluído em uma lista de personalidades russas objetos de sanções no Reino Unido.

Nos últimos meses, vários executivos ligados à indústria de energia da Rússia morreram em circunstâncias pouco claras. Um dia depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro, um executivo da Gazprom, Alexander Tiulakov, foi encontrado morto em sua garagem perto de São Petersburgo. Em abril, Serguei Protosenia, ex-gerente da Novatek, foi encontrado morto com sua esposa e filha numa vila na Espanha. Em maio, executivos da Lukoil e Gazprombank também morreram em situações semelhantes.