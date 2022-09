No Brasil, o aniversário é aquela data tão aguardada por todos e que sempre é lembrada, seja só com um bolinho para os mais íntimos, ou com uma verdadeira festa.

Para os brasileiros, não importa qual dia da semana irá cair, a reunião com os amigos e familiares para celebrar a data é sagrada.

E claro, não pode faltar o tradicional “parabéns para você”, em alguns casos seguido até mesmo do temido “com quem será”.

Porém, com tradições completamente diferentes das nossas, o aniversário é comemorado das mais variadas maneiras em outros países.

Pensando nesse fato curioso, separamos alguns desses locais e as formas como a data é celebrada neles.

6 países que comemoram o aniversário de um jeito totalmente diferente do Brasil

1. Alemanha

Se no Brasil é celebrado até o “mêsversário” para os mais pequenininhos não ficarem de fora da festa, na Alemanha, essa realidade é bastante diferente.

No país, as festas para a celebração da vida só ocorrem após os três primeiros anos, quando a criança já se encontra no Jardim de Infância.

E o costume diferente não para por aí! Mesmo quando o festejo já pode ser realizado, existe uma limitação de convidados baseada na idade do aniversariante.

Não entendeu? Te explicamos! Se a criança está completando cinco aninhos, apenas cinco coleguinhas podem ser convidados para a celebração.

2. Finlândia

Na Finlândia, é raro que o aniversariante realize uma festa para celebrar o aniversário, mais difícil ainda acontecer um evento repleto de comida que se estende pelo dia.

No país europeu, a tradição é celebrar com um breve café da tarde, apenas com os parentes e os amigos mais próximos como convidados.

3. Índia

Como na Índia todas as festas costumam ser grandes e luxuosas, o aniversário não poderia ficar de fora de toda essa riqueza.

Ainda mais valorizado do que no Brasil, lá, a data é considerada como a mais importante do ano, superando até mesmo o Ano Novo.

Honrando toda essa importância, os indianos realizam um grande ritual, conhecido como Fogo Sagrado, com direito até mesmo a oferendas aos deuses para que o aniversariante possa ser “purificado”.

4. México

No México, a alegria corre solta na comemoração, com direito a muita comida, festa e boas brincadeiras com os convidados.

A principal atração das festas de aniversário são as famosas piñatas, onde todos cantam músicas tradicionais mexicanas e dançam enquanto o aniversariante vendado bate no objeto até que caia os mais saborosos doces.

5. China

Antes de falar da celebração do aniversário na China, é importante ressaltar uma tradição um tanto peculiar do país É que lá, logo ao nascer, o bebê já possui um ano, pois é contado desde que ele está na barriga da mãe.

Agora vamos a comemoração. Ao chegar nos dois anos, o pequeno recebe uma festa extremamente importante em que ele é colocado em um círculo rodeado pelos mais diversos objetos e dentre estes, o que ele escolher irá definir o futuro dele.

Por exemplo, se a criança pegar uma moeda do círculo, é porque futuramente ela terá bastante dinheiro. Caso prefira um livro, quer dizer que ela será dedica aos estudos e se a escolha for uma boneca, o futuro lhe aguardará com muitos filhos.

6. Holanda

Sem abraços, beijos, música ou dança. Na Holanda, a comemoração é um pouco mais séria, regada apenas por conversas entre os presentes.

Além disso, além do aniversariante, os parentes do mesmo também precisam ser cumprimentados na data e o presente não pode ser qualquer um, costuma ser dinheiro vivo entregue dentro de um envelope.

