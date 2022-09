Já reparou como as grávidas se tornam o centro das atenções por onde passam? Afinal, elas estão carregando no ventre um bebê.

E é claro que as mamães adoram ouvir as felicitações e orações para a chegada do filho. No entanto, muitas coisas elas não gostariam de passar e acabam deixando em segredo.

6 segredos que as grávidas guardam a 7 chaves para ninguém saber:

1. Elas não gostam de palpites

É muito comum, principalmente outras mulheres que foram mães darem palpites sobre a gravidez da mulher.

Por exemplo, falar do tamanho da barriga, qual parto ela quer fazer, e se ela está dormindo muito ou dormindo pouco.

Acredite, as grávidas detestam esses palpites inoportunos.

2. Elas não querem ouvir opiniões sobre o seu peso

Durante a gravidez o corpo da mulher passa por algumas transformações, como o ganho a mais de peso ou menos, em alguns casos.

De qualquer forma, a mulher sabe muito bem o que está acontecendo com sua silhueta naquele momento, não precisa ninguém ficar tocando nesse assunto.

3. Elas não querem saber sobre suas experiências no parto

É bem provável que a futura mamãe já esteja se preparando para esse momento! Comentários como esse não contribuem em nada e, pior, podem deixar a grávida ainda mais tensa.

Se você já passou por isso, compartilhe outras experiências com a gestante, não fique apavorando-a.

4. Elas não querem saber sobre suas crenças

É muito comum as mulheres mais velhas ficarem associando gravidez com algumas crenças antigas, em que as ações da mulher podem influenciar o bebê.

Por exemplo, se ela dormir demais, enquanto grávida, a criança vai ser preguiçosa e assim por diante. Acredite, esses comentários são bem inconvenientes e chatos.

5. Elas não querem ouvir seus pitacos sobre mais filhos ou menos

Outra coisa que acontece muito é as gestantes ficarem ouvindo os “fiscais” dos filhos, que determinam qual a quantidade ideal.

Enquanto grávidas, a última coisa que elas querem ouvir é a quantidade de filhos que devem ter.

6. Elas não estão afim de saber o que você acha sobre o sexo do bebê

Por último, ao lado das crenças que elas escutam, há também as que se referem ao sexo do bebê.

Comumente, há julgamentos sobre como o formato da barriga determina o sexo do bebê, elas também detestam isso!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!